Domenica è la Giornata nazionale delle famiglie al museo

Sarà dedicata al sogno e ai meravigliosi oggetti delle collezioni reggiane l’ottava edizione di F@Mu – Giornata nazionale delle famiglie al museo, che si terrà domenica 10 ottobre in tutta Italia e a cui anche i Musei civici di Reggio aderiscono per offrire alla città un giorno in cui poter godere dei musei in modo speciale con esperienze per tutta la famiglia.

Il Palazzo dei Musei (via Spallanzani 1) dalle 10 alle 19 sarà animato da laboratori, narrazioni e giochi ambientati. Il tema del sogno verrà affrontato anche grazie alla partecipazione di “Improjunior” e “Nuovo balletto classico”, che coinvolgeranno il pubblico attraverso performances e laboratori.

Sarà un’occasione unica per riunirsi in un posto magico. Il museo è infatti un luogo perfetto per raccontare storie da sogno. È un luogo incantato dove le opere esposte aspettano di essere risvegliate dal suono delle parole. Ogni oggetto nasconde al suo interno infinite storie che possono portarci nel mondo dell’immaginazione, fra sogno e incubo, fra magia e realtà. Tutte le attività sono a ingresso libero, con esibizione di green pass dai 12 anni. Eventi sono contingentati per rispettare le attuali norme sanitarie, per cui ad alcuni laboratori si potrà accedere su prenotazione.

Di seguito il programma della giornata (musei.re.it/musei2021/#news per informazioni e prenotazioni).

PROGRAMMA

Tutto il giorno – senza prenotazione

Sogno o incubo? età 0-99 – Esplorazione tra le collezioni a caccia di oggetti magici o spaventosi

Leggére storie, età 0-99 – Angolo relax con letture e narrazioni

Laboratori su prenotazione

ore 10 Un baule di movimenti, età 3-10 – Laboratorio di espressività corporea a cura di Nuovo Balletto Classico

ore 10.30 La forma delle stelle, età 5-8 – Laboratorio per creare nuove costellazioni ispirati dalle collezioni, a cura di Servizi Educativi Musei Civici

ore 11.30 I linguaggi del corpo, età 6-10 – Laboratorio sul movimento, a cura di Nuovo Balletto Classico

ore 11.30 Il mito del serpente arcobaleno, età 6-10 – Laboratorio per scoprire miti e leggende che arrivano da terre lontane, a cura di Servizi Educativi Musei Civici

ore 14.15 I linguaggi del corpo, età 6-10 – Laboratorio sul movimento, a cura di Nuovo Balletto Classico

ore 15 Improvvisamente… spettacolo!, età 0-99 Giochi d’improvvisazione teatrale, a cura di ImproJunior

ore 15.30 Il mito del serpente arcobaleno, età 6-10 – Laboratorio per scoprire miti e leggende che arrivano da terre lontane, a cura di Servizi Educativi Musei Civici

ore 15.45 L’essenziale è invisibile agli occhi, età 0-6 – Laboratorio sui sensi, a cura di Nuovo Balletto Classico

ore 16.30 Improvvisamente… spettacolo!, età 0-99 – Giochi d’improvvisazione teatrale, a cura di ImproJunior

ore 17.15 Un baule di movimenti, età 3-10 – Laboratorio di espressività corporea, a cura di Nuovo Balletto Classico

ore 17.30 La forma delle stelle, età 5-8 – Laboratorio per creare nuove costellazioni ispirati dalle collezioni, a cura di Servizi Educativi Musei Civici

ore 18.00 Comizi d’arte, età 0-99 – Laboratorio artistico emozionale, a cura di Nuovo Balletto Classico

Info: 0522 456477 Musei Civici – uffici, via Palazzolo, 2 (da lun a ven: 09.00 – 13.00 / mar, gio: 14.00 17.00) 0522 456816 Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1 orari di apertura – musei@comune.re.it