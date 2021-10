Aggiornamento in merito alle chiusure notturne sulla A1 e chiusura della stazione di Piacenza sud sulla A4

Sulla A1 Milano-Napoli sarà regolarmente aperto il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e quello con la A14 Bologna-Taranto, verso Milano e

sul Raccordo di Casalecchio sarà regolarmente aperto lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Ancona (A14) ed è diretto verso Milano e la stazione di Bologna Casalecchio in entrata verso Milano. Le chiusure erano previste dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8ottobre.

Sarà regolarmente aperta anche la stazione di Modena nord in entrata verso Milano e Bologna, la cui chiusura era prevista dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 ottobre.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di ordinaria manutenzione degli impianti nelle gallerie, in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto dell’A1 Direttissima in direzione Firenze.

Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia, in uscita per chi proviene da Bologna e in entrata in direzione Firenze.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Badia nuova ovest”, situata nel suddetto tratto.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire programmati lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, sarà necessario chiudere completamente la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita, dalle 5:00 di sabato 9 alle 5:00 di lunedì 11 ottobre, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Basso Lodigiano o di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, di competenza della Società SATAP.