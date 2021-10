Chiusure notturne sulla Complanare di Bologna

Sulla Complanare di Bologna, per consentire lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura con i seguenti orari:

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 Via del Triumvirato e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso Bologna San Lazzaro, dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 ottobre.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in complanare allo svincolo 5;

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso Casalecchio di Reno, dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 ottobre.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in complanare allo svincolo 4 bis;

-sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale in entrata verso San lazzaro ed in uscita per chi proviene da San Lazzaro, nelle due notti consecutive di giovedì 7 e venerdì 8 ottobre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 10 Roveri;

-sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso in entrata verso Bologna Casalecchio e verso Bologna San Lazzaro ed in uscita per chi proviene da Bologna San Lazzaro, nelle due notti consecutive di giovedì 7 e venerdì 8 ottobre, con orario 22:00-6:00.