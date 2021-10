Lapam, CDR e FORMart: una partnership per crescere insieme

Una convenzione tra il Centro di Formazione Professionale CDR, Lapam Confartigianato e FORMart per lavorare insieme su progetti che promuovano la cultura del lavoro autonomo, per l’organizzazione di corsi finanziati o a catalogo per le imprese dei comparti meccanica e impianti, sull’utilizzo di laboratori per i corsi rivolti alle imprese in orario pomeridiano o serale, sulla collocazione di studenti in stage presso imprese associate incrociando domanda e offerta di lavoro, su informazione e diffusione dei corsi proposti da CDR e FORMart. Un progetto ambizioso per far incontrare le imprese al Centro di Formazione Professionale della Città dei Ragazzi, una istituzione modenese particolarmente importante.

“Questa convenzione è particolarmente importante per noi, sia perché CDR rappresenta la storia e il presente di Modena, sia perché come associazione di categoria siamo impegnati da anni insieme al mondo della formazione a tutto tondo – sottolinea Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato -. Il centro di formazione professionale della Città dei Ragazzi forma giovani che possono trovare sbocchi professionali nelle nostre imprese associate e al tempo stesso mettere a disposizione i laboratori per corsi rivolti alle imprese. Come Lapam inoltre mettiamo a disposizione il nostro personale per incontri su temi specifici. Penso ad argomenti come contrattualistica, la lettura del tessuto economico sociale del territorio, l’orientamento scolastico e professionale, la creazione di un business plan, oltre a testimonianze di imprenditori associati”.

Don Stefano Violi, Presidente CDR, spiega: “Il periodo che stiamo attraversando pone delle sfide senza precedenti per il territorio e per la Città di Modena. L’uscita graduale dall’emergenza sanitaria svela un tessuto economico e sociale che ha bisogno di nuove prospettive e di nuovi paradigmi. Il Centro di Formazione Professionale della Città dei Ragazzi è pronto, in questo senso, ad esercitare il proprio ruolo in collaborazione con le aziende modenesi per educare i giovani e formare le figure professionali che servono alla ripartenza. Volgiamo continuare a essere un punto di riferimento per le imprese e gli artigiani che investono sul nostro territorio e sulle professionalità che è in grado di esprimere”.

Elisabetta Pistocchi direttrice regionale di FORMart completa il quadro: “Siamo felici di partecipare a questa partnership, crediamo importante che Lapam, Cdr e FORMart diano vita e una rete per favorire la crescita e lo sviluppo del territorio. In particolare nel contesto modenese hanno grande rilevanza la meccanica e l’impiantistica e questa convenzione viene incontro alla forte richiesta di risorse qualificate provenienti da questi settori. E’ un’esigenza impellente a cui si può dare una risposta compiuta solo mettendo insieme rispettive capacità e competenze, creando un valore aggiunto più che proporzionale. In altre parole, singolarmente fino a oggi abbiamo lavorato bene ma insieme e con il coinvolgimento diretto delle imprese possiamo raggiungere risultati ancor più concreti”.

La scheda

CDR è centro di formazione professionale accreditato dalla Regione Emilia- Romagna che da più di mezzo secolo propone interventi formativi nell’ambito del manifatturiero. I settori di riferimento sono: Metalmeccanica, Automazione industriale, Impiantistica civile e industriale, Autoriparazione. Ogni anno vengono realizzati corsi biennali (2000 ore) che portano a qualifica professionale rivolti ai giovani in obbligo scolastico/formativo. Vengono proposti e realizzati corsi (300/600 ore) sulle richieste dei fabbisogni aziendali del territorio rivolti a maggiorenni disoccupati. Si realizzano corsi a mercato per le imprese sia a catalogo che su progettazioni personalizzate.

Lapam è una realtà che associa 11.000 imprese e supera 650 dipendenti suddivisi nelle 53 sedi distribuite sui territori di Modena e Reggio Emilia, con oltre 60 anni di storia. Una grande associazione di rappresentanza, efficiente, moderna, aperta all’innovazione, fortemente radicata sul territorio, capace di sostenere con forza, coerenza e autonomia, le idee ed i valori degli imprenditori. Negli anni Lapam ha creato un’efficiente rete di servizi utili e necessari per affrontare le difficoltà che si incontrano nella gestione dell’attività imprenditoriale. Dai primi servizi di assistenza, patronato, fiscale e paghe, si è giunti ad allargare progressivamente il raggio d’azione al credito, alla sicurezza, alla gestione ambientale, per arrivare ai nuovi servizi digitali, al supporto per l’export, l’innovazione, gli appalti, il brokeraggio assicurativo, con competenze e una consulenza sempre più qualificata. L’evoluzione di Lapam passa attraverso quella delle imprese e delle filiere produttive e l’efficienza dei servizi attraverso la trasformazione imposta dal digitale.

FORMart da oltre 25 anni progetta, realizza e gestisce corsi di formazione e servizi finalizzati alla crescita delle persone e allo sviluppo delle imprese. Accreditata dal 1999 e presente in ogni provincia dell’Emilia-Romagna, FORMart lavora a fianco di aziende, consulenti e specialisti attivi in tutta Italia. Per le imprese: scouting di finanziamenti, Analisi e progettazione di attività formative, Sicurezza sul Lavoro, Corsi per l’Innovazione, Apprendistato e tirocini; per i Professionisti: Formazione e aggiornamento per le abilitazioni professionali, Formazione trasversale per lo sviluppo professionale, scouting di opportunità formative; per chi cerca lavoro, Politiche attive per il lavoro: correzione cv, matching con le aziende, monitoraggio di opportunità, Corsi gratuiti con stage garantito; per i più giovani: corsi IeFP “Operatori per le Cure Estetiche” in età scolastica.