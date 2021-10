Arriva la “Féra dal Bèli Dann”, secondo appuntamento con le Fiere d’Ottobre sassolesi

Con la “Féra dal Bèli Dann” proseguirà domani, domenica 10 ottobre, l’edizione 2021 delle Fiere d’Ottobre di Sassuolo con un ricco calendario di appuntamenti sia la mattina che al pomeriggio.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sgp, Pro Loco Sassuolo, Comitato Commercianti del Centro Storico, circoli, associazioni, parrocchie, comitati e singoli negozianti, ha realizzato un ricco programma di appuntamenti ed eventi che coinvolgono tutta la settimana e che hanno nel week end, la domenica in particolare con l’avvio affidato al mercato straordinario in tutto il centro storico, il momento clou.

Ricordiamo che l’ingresso all’area delle Fiere d’Ottobre, sia la mattina per il mercato straordinario che al pomeriggio per gli eventi, è soggetto al controllo del GreenPass: ai varchi d’accesso al centro un cartello indicherà le regole da seguire mentre i controlli saranno effettuati a campione all’interno.

Il programma di domani.

Commemorazione dell’Eccidio di Manno e Toano: in occasione del 76° anniversario

Ritrovo alle ore 8:15 nel parcheggio del Circolo A. Pagliani – Via Monchio 1

Torneo di pallavolo : torneo U.14 femminile a cura di Volley San Michelese alla palestra Camuncoli di San Michele – via Cimitero 31. Dalle ore 9

Fiori di Ottobre : viale XX Settembre tutto il giorno

Rassegna Fiere a Teatro – Forme di Bellezza : performance teatrale a cura di Quinta Parete in piazza Garibaldi nel pomeriggio

Danza aerea a cura di Armonia ASD in piazza Martiri Partigiani dalle ore 15,30

Pallavolo in piazza a cura di Volley Academy in piazza Martiri Partigiani dalle ore 15,30

Karate a cura di Jitsu Karate Club ASD in piazza Martiri Partigiani dalle ore 15,30

Musica Sotto il Fontanazzo : Five O’Clock a cura di JIMBAR in piazzale Roverella dalle ore 16,30

Fiere in Musica – The Trio : cover anni ‘70 , ‘80 e ‘90 – Roberto Valgimigli (piano e voce), Giordano Cestari (chitarra e voce), Corrado Orienti (chitarra e voce) in piazzale della Rosa

Dalle ore 16,30 prenotazioni su www.eventbrite.it

Una strada d’artisti a cura di Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni APS in vicolo Conce dalle ore 9 alle ore 18,30

Spazio bimbi in piazza Libertà nel pomeriggio

Spettacoli di strada, mercatini e negozi aperti con promozioni a Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo Centro Storico – tutto il giorno