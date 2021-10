Sereno o poco nuvoloso salvo residui addensamenti sui rilievi romagnoli e riminese dove non si escludono deboli e irregolari precipitazioni. Temperature minime in diminuzione comprese tra 9 e 11 gradi, qualche grado in meno nelle zone di pianura; massime quasi stazionarie intorno a 16-17 gradi. Venti deboli prevalentemente nord-orientali, con locali rinforzi sul mare, costa e rilievi. Mare ancora molto mosso con moto ondoso in attenuazione serale.

(Arpae)