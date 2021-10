Chiusure programmate sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo di Piacenza sud R49

Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo di Piacenza sud R49, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano, nelle quattro notti consecutive di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre, con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

in entrata erso Milano, di entrare alla stazione di San Giuliano Milanese;

in uscita per chi proviene da Milano, di uscire allo svincolo Via Emilia e percorrere la SS9 Via Emilia verso Lodi e la SP40 in direzione di Melegnano. In ulteriore alternativa, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, uscire allo svincolo Val Tidone di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, percorrere la SP412 verso Pavia e la SP40 in direzione di Melegnano;

-sul Raccordo di Piacenza sud R49, sarà completamente chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita, dalle 5:00 di sabato 16 alle 5:00 di lunedì 18 ottobre, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Basso Lodigiano, sulla A1, o la stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, di competenza della SATAP.