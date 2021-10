In ottobre numerose modifiche alla viabilità nel comune di Fiorano modenese

Per lavori di ripristino di pavimentazione stradale è predisposto divieto di sosta con rimozione forzata presso gli stalli in via Vittorio Veneto dal civico 95 al 142. Inoltre divieto di transito tra via S. Caterina e via Avanzini (eccetto soccorsi e residenti); il percorso alternativo: via Malmusi > via Avanzini > via Veneto. In ultimo, divieto di transito su tutta via V. Veneto in entrambe le corsie, tra S. Caterina e via Marconi, di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, auto snodati, trattori. Tale ordinanza ha effetto da oggi al 26 ottobre.

Per ulteriori lavori di asfaltatura, prevista sia la chiusura stradale (eccetto residenti e soccorsi) e il divieto di sosta con rimozione in via Fanti / via Tassoni e via Petrarca, sia il restringimento di via Tasso e di via Leopardi, con senso unico alternato. L’ordinanza è in vigore da oggi fino al 16 ottobre e dal 2 al 6 novembre (ore 20.00).

Lavori stradali porteranno anche alla chiusura del marciapiede, con divieto di transito ai pedoni, e il restringimento stradale in via Statale Ovest n.22, da oggi alle ore 13.00 del 30 ottobre. Nuovi allacciamenti gas invece motivano il restringimento stradale in via Stazione fino al 15 ottobre.

Inoltre, a causa di lavori di vario genere, è istituita la chiusura di un tratto stradale e il divieto di sosta negli stalli dal civico n.6 al n.14, di via Giacobazzi. Questo dal 8 ottobre alle ore 18.00 del 2 novembre.

Infine, istituzione senso unico alternato in via Circondariale S. Francesco (nel tratto tra via Ghiarola Nuova e via della Vittoria); chiusura stradale direzione nord (da Fiorano a Formigine) in via Ghiarola Nuova, nel tratto compreso tra via Circondariale S. Francesco e via Braida, con presenza di movieri sulla rotatoria Circondariale S. Francesco per deviare il traffico; senso unico alternato regolato da movieri in via Cameazzo, via della Stazione e via Ghiarola Nuova, in prossimità del passaggio a livello. Tale ordinanza avrà effetto dalle ore 7.00 del 12 ottobre alle ore 20.00 del 31 ottobre.