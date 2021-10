Altri due minorenni denunciati per droga dai carabinieri di Bologna

Altri due ragazzi di 16 e 17 anni sono finiti nei guai per colpa della droga. E’ accaduto al Parco della Montagnola, dove i Carabinieri della Stazione Bologna, impegnati nel servizio “Operazione Strade Sicure” assieme al personale dell’Esercito Italiano, mentre si accingevano a controllare i giovani, notavano che cercavano di sbarazzarsi di alcuni involucri che tenevano in tasca. Si trattava di pochi grammi di hashish. Pertanto, sequestrato lo stupefacente, veniva informata la Procura dei Minori e i due ragazzi venivano accompagnati in una struttura per minorenni.