Domenica 17 ottobre quattro visite guidate alla mostra sullo sviluppo futuro della nostra città

Un’idea di futuro per la nostra città vista attraverso gli occhi degli studenti della facoltà di architettura dell’Università di Parma. Domenica prossima, 17 ottobre, sono in programma quattro visite guidate, due la mattina ed altrettante al pomeriggio, alla mostra di disegni e plastici nella Galleria Cristallo, in viale XX Settembre, che offrono un’idea dello sviluppo futuro della nostra città.

Gli studenti della facoltà di architettura di Parma, infatti, hanno visitato la città di Sassuolo per il loro corso di studi e, dopo aver individuato alcuni punti a loro parere meritevoli di intervento, da Braida alla zona stadio o dalla biblioteca al Palazzo Ducale, hanno avanzato proposte per la ricucitura urbana della città.

I disegni ed i plastici, in mostra in un negozio della Galleria Cristallo di viale XX Settembre, sono visionabili prenotando una delle visite guidate in programma domenica 17 ottobre, nei seguenti orari: 10,30 / 11,30 / 16 / 17

Prenotazioni presso l’URP: tel. 0536880801 – email: urp@comune.sassuolo.mo.it