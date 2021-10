Grandezze & Meraviglie giovedì nella Rocca di Vignola con l’ensemble Armoniosa

Giovedì 14 ottobre, nella Rocca di Vignola alle ore 21, Grandezze & Meraviglie propone il concerto “Johann Sebastian Bach: con gusto italiano”, eseguito dall’ensemble di fama internazionale Armoniosa. Vengono presentate tre grandi pagine di Bach: la celebre Suite/Ouverture n. 2 in si minore, BWV 1067, la Suite n. 6 in re maggiore per violoncello solo, BWV 1012 seguite dal celebre Concerto nach Italienischen Gusto (Concerto in stile italiano) in fa maggiore, BWV 971. L’Ensemble con grande maestria propone un esempio di creatività “all’antica”, ricalcando la pratica bachiana di trasporre, rielaborare e trascrivere. Quindi il concerto propone una “riduzione” cameristica e due “esplosioni”: in tutti e tre i casi col massimo rispetto per il gusto bachiano, che viene così pienamente onorato. Tutte le riscritture sono del clavicembalista Michele Barchi, maestro in questa rara e difficile pratica.

L’ensemble Armoniosa nasce nel 2012 dall’esperienza artistica iniziata ad Asti, per iniziativa dell’équipe artistica formata da Francesco e Stefano Cerrato, Marco Demaria e Daniele Ferretti. Armoniosa ha saputo coinvolgere in maniera regolare e continuativa nelle proprie attività il grande cembalista ed esperto del basso continuo Michele Barchi, che oggi fa parte stabilmente del gruppo. L’ensemble si pone l’obiettivo di essere una realtà di eccellenza in ambito internazionale, e adotta un metodo di studio e di lavoro rigoroso dal punto di vista stilistico e interpretativo. Armoniosa ha avuto incontri eccellenti con artisti di fama mondiale, viene regolarmente invitata dai più importanti Festival in Europa e vanta un’intensa attività discografica, iniziata nel 2015 con la celebre casa discografica MDG. Nel giugno 2019 inizia un poderoso progetto di ricerca e studio sull’Estro Armonico op. 3 di Antonio Vivaldi, uscita per RedDress, di proprietà degli stessi musicisti e distribuita da Sony Music in tutto il mondo. Nel 2020 Armoniosa realizza invece una versione unica di alcuni capolavori di Johann Sebastian Bach, in uscita sempre con RedDress. Nel 2021 pubblica le “Variazioni Goldberg” di Bach, eseguite da Michele Barchi.

Apertura della biglietteria 45 minuti prima dell’inizio

Ingresso 13€ (riduzioni 10€, 5€)

INFORMAZIONI: sito internet: www.grandezzemeraviglie.it, prenotazioni: www.grandezzemeraviglie.it/prenotazioni, e-mail: info@grandezzemeraviglie.it Tel. (+39) 059 214333 – (+39) 345 8450413