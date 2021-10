Grande riuscita a Maranello per l’evento di AIDO “Un weekend con i campioni del mondo”

“Non potevamo sperare in un esito migliore”. Nelle parole di Mauro Marchiani, presidente di Aido Emilia-Romagna c’è tutta la gioia dell’associazione per l’andamento di “Un weekend con i campioni del mondo”, organizzato da AIDO Provinciale di Modena, AIDO Emilia Romagna e Aics comitato provinciale di Modena, in occasione della settima edizione di #DonoDay2021, un giorno voluto dall’Istituto italiano della donazione (IID) e dedicato a chi fa del dono una pratica quotidiana, celebrata in tutta Italia lunedì 4 ottobre.

Lo stesso presidente nazionale AICS, Bruno Molea, nel suo intervento di saluto ha sottolineato l’importanza del dono, assicurando che la presenza dell’ente, da lui rappresentato, non sarà limitata a questa occasione, ma sancirà l’inizio di una collaborazione foriera di nuove soddisfazioni per AIDO e AICS.

Buona la partecipazione di pubblico ai due eventi di domenica: l’esibizione del gruppo Hip Hop One Shot Crew della palestra Sport Center ASD di Nonantola e l’incontro amichevole di pallavolo tra la nazionale italiana trapiantati e dializzati, campione del mondo, e la selezione Over 50 di AIDO Modena. Il convegno di sabato ha invece acceso i riflettori sul mondo dei trapiantati, attraverso il racconto e le testimonianze sia di persone che hanno ricevuto sia di familiari di donatori. “Sono stati interventi emozionanti – spiega Marchiani – che hanno reso al meglio l’importanza del dono di organi, tessuti e cellule. Qui a Maranello c’è stato l’incontro tra chi ha scelto di dire sì per i propri familiari e chi ha ricevuto la possibilità di una seconda vita. Un abbraccio intenso, commovente, pieno di gratitudine, a cui ha partecipato anche chi ha salutato per sempre i propri cari testimoniando, nonostante tutto, un messaggio di vita e di amore per il prossimo”.

Nei due giorni dell’iniziativa è stato attivo uno spazio informativo a cura di AIDO Sezione Provinciale di Modena, che ha permesso all’associazione di veicolare numerosi messaggi a sostegno della donazione di organi, tessuti e cellule, ricordando ai tanti che si sono fermati l’importanza di esprimere in vita il proprio consenso alla donazione, oggi possibile anche al momento del rinnovo della carta di identità.