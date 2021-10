Nel pomeriggio di venerdì 15 ottobre è prevista un’attività di manutenzione dei server del Comune di Modena. Per cui, a partire dalle 14.30, potrebbero non essere disponibili alcuni servizi on line come la richiesta di certificati dei servizi demografici, la prenotazione di visure e pratiche edilizie o la consultazione dell’albo pretorio. Gli interventi programmati richiedono sospensioni di poche decine di minuti, ma in caso di imprevisti i tempi potrebbero allungarsi.