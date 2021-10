A Bologna “Homeless More Rights”, il primo festival dedicato ai diritti delle persone senza dimora

In occasione della Giornata mondiale contro la povertà, l’Associazione Avvocato di strada ha organizzato per i giorni 15, 16 e 17 ottobre la prima edizione di “Homeless More Rights”, il primo festival dedicato ai diritti delle persone senza dimora.

L’iniziativa si svolgerà in formula ibrida: in presenza a Bologna, presso l’elegante Auditorium Enzo Biagi (accesso da Piazza Maggiore 6) in pieno centro città e in un punto di grande visibilità, e online tramite piattaforma Zoom.

Per partecipare al festival è necessario iscriversi sul sito dedicato: https://homelessmorerights.it.

Il Festival prevede 17 ore di dibattiti sui temi del diritto alla salute, immigrazione, discriminazioni, diritto alla casa e giustizia sociale, con l’intervento di avvocati, docenti universitari, sociologi, assistenti sociali, esperti di settore, rappresentanti delle associazioni e giornalisti.

Il festival si concluderà domenica 17 ottobre con un momento di dibattito e confronto sui temi trattati durante le tre giornate durante il quale interverranno Don Luigi Ciotti (Gruppo Abele – Libera), Rossella Miccio (Emergency), Cristina Avonto (fio.PSD), Andrea De Bonis (UNHCR), Mario Perrotta (attore, regista e scrittore) e Antonio Mumolo (Avvocato di strada).

Tra gli altri relatori Lucia Busatta (Università di Trento), Lorenzo Bellotti (Associazione Sokos), Simonetta Jucker (Associazione Naga), Sergio Briguglio, Nazzarena Zorzella (A.S.G.I.), Alessandra Ballerini, Bruno Micolano (Union internationale des avocats), Linda Laura Sabbadini (Istat), Irene Pasini (Cassero), Mazen Masoud (M.I.T.), Ornella Obert (Gruppo Abele), Renato Marinaro (Caritas Italiana), Antonella Meo (Università di Torino), Alessandro Pezzoni (Caritas Ambrosiana e fio.PSD), Alice Lomonaco (Università di Bologna), Caterina Cortese (Osservatorio Housing First di fio.PSD), Antonella Macellaro (Associazione Piazza Grande).

Gli eventi saranno moderati da Marina Brancaccio (giornalista), Alice Facchini (giornalista), Serena Bersani (giornalista), Marisa Anconelli (Sociologa e Presidente Iress Bologna), Leonardo Tancredi (giornalista), Giuseppe Rizzo (giornalista di Internazionale).

Sarà possibile seguire tutti gli eventi del festival sia in presenza, nel rispetto delle normative anti Covid, presso l’Auditorium Enzo Biagi della Sala Borsa accedendo da Piazza Maggiore 6, sia in diretta streaming tramite la piattaforma Zoom.

Il festival sarà anche l’occasione per presentare il bilancio sociale dell’Associazione Avvocato di strada relativo all’anno 2020, anno in cui la pandemia globale e la crisi economica da essa derivante hanno causato un milione di poveri in più (dati ISTAT), e portato alla ribalta la necessità di contrastare con ogni mezzo l’emergenza sociale da essa derivante. Il festival vuole infatti essere un’occasione di formazione e sensibilizzazione per chi lavora con le persone in difficoltà e per chi sogna una società più equa e giusta.

Il Festival è organizzato grazie al sostegno di Fondazione Haiku Lugano, Linklaters, Emilbanca, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Studio Legale Giovanardi, Fondazione Innovazione Urbana e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna.

L’iniziativa è accreditata presso il Consiglio Nazionale Forense e l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia-Romagna, pertanto, ad avvocati, praticanti avvocati e assistenti sociali saranno riconosciuti i crediti formativi professionali richiesti dagli organi di appartenenza.