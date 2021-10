Loredana Bertè, nel nuovo album “Manifesto” duetti con Fedez e J-Ax

MILANO (ITALPRESS) – Esce il 5 novembre il nuovo album “Manifesto” di Loredana Bertè. Questa la tracklist: 1.”Bollywood”, 2. “Lacrime in limousine” feat. Fedez, 3. “Ho smesso di tacere”, 4. “Florida” feat. Nitro, 5. “Dark lady”, 6. “Figlia di…”, 7. “Chi non muore si rivede, 8. “Donne di Ferro” feat. J-Ax, 9. “Quelle come me”, 10. “Persa nel supermercato”. All’Arena di Verona ha ricevuto un Premio Speciale “per la sua trasversalità, in quanto è riuscita a volare su cinque decenni con i suoi successi e ad unire – come nessun altro ha fatto – diverse generazioni nell’amore per la sua musica, sempre attuale e all’avanguardia”.

(ITALPRESS).