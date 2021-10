Lapam Sestola: donato 20 computer alle scuole primarie e secondarie del territorio

Lapam Sestola e Fanano ha donato 20 computer rigenerati all’Istituto comprensivo di Sestola del quale fanno parte le scuole Primarie e Secondarie di primo grado dei Comuni di Fanano, Montecreto, Sestola e della Frazione di Acquaria. Il segretario Lapam Sestola e Fanano, Daniele Grotti, ha consegnato i computer al Sindaco, Fabio Magnani, e alla dirigente scolastica Lorenza Cerri.

“Come Lapam da anni crediamo e investiamo sul nostro territorio – sottolinea Grotti – ma anche sulla formazione e istruzione che riteniamo siano il cardine per lo sviluppo sociale. Il mercato richiede un continuo aggiornamento alle nostre attività e di riflesso a noi che ogni giorno seguiamo gli imprenditori del territorio. Occorre investire e credere in questi ragazzi che saranno il nostro futuro e per questo siamo veramente fieri come Lapam di fare questa donazione. Ci auguriamo – conclude Grotti – che possa essere utile nel percorso di crescita degli studenti per implementare le loro conoscenze e il loro sapere”.

La Dirigente Scolastica Lorenza Cerri e la prima collaboratrice Elena Giovanardi intervengono: “Grazie alla donazione di Lapam riusciremo a realizzare finalmente un aula di scienze informatizzata per i nostri ragazzi, un progetto che avevamo in mente già da diverso tempo. Inoltre riusciremo a informatizzare le aule docenti e collaboratori scolastici dei plessi scolastici nei vari comuni”.

Chiude il neo eletto Sindaco di Sestola Fabio Magnani: “Ringrazio Lapam questa bella e importante iniziativa. Già nei miei precedenti mandati come assessorela collaborazione con l’associazione è stata continua e il dialogo costruttivo, sono certo che proseguirà anche in futuro. Penso all’organizzazione di eventi di alto livello e della promozione del nostro territorio”.