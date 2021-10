Taglio del nastro per la nuova palestra comunale di Albinea

Il Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha inaugurato questa mattina la nuova struttura sportiva comunale di via Grandi, ad Albinea. Al taglio del nastro e alla presentazione hanno partecipato due grandi ospiti: il pallavolista campione d’Europa e del Mondo, Andrea Lucchetta e l’amministratore delegato di Pallacanestro Reggiana, Alessandro Dalla Salda.

All’iniziativa, avvenuta all’interno del Circolo Tennis Albinea, hanno partecipato molti cittadini, i tecnici che hanno seguito la realizzazione dell’opera e due classi della scuola media L. Ariosto.

“Una grande festa” l’ha definita il sindaco Nico Giberti che ha fatto gli onori di casa ringraziando tutti coloro che hanno preso parte alla nascita del nuovo centro sportivo: dagli uffici comunali, alla Regione Emilia-Romagna, passando per la Giunta e il Consiglio comunale.

“Questa giornata è un’ode alla pazienza, perché il percorso che ci ha portati qui è stato complicato, ma il risultato è stato eccezionale”, ha detto il primo cittadino che ha poi ricordato le caratteristiche della struttura realizzata secondo le migliori tecnologie dal punto di vista della sicurezza e del risparmio energetico. “Consegniamo alla comunità di Albinea, alle scuole e alle associazioni sportive un impianto moderno e che sarà utilissimo”.

L’Ad di pallacanestro Reggiana si è detto entusiasta per l’impianto: “Per uno sportivo come me queste giornate sono meravigliose – ha spiegato – In un momento in cui molti tendono a non fare e a risparmiare, qui è stato fatto un grande investimento sullo sport e sulle future generazioni”.

“Restituire al territorio un polo sportivo così è magnifico – ha detto nel suo intervento Lucchetta – spesso si parte dalle scuole a fare sport e poi si può arrivare al livello agonistico. Senza mai dimenticare il divertimento, che è alla base dello sport, e a tutti gli insegnamenti che praticare attività trasmette”.

“Questa struttura darà possibilità enormi – ha spiegato il Presidente Bonaccini – Quando inauguriamo questo tipo di opere vediamo quanto siano spesi bene i soldi pubblici – ha proseguito, ricordando l’enorme impegno, in termini di investimenti, della Regione sullo sport, con oltre 43 milioni di euro che hanno permesso di finanziare 160 progetti degli enti locali, generando sul territorio un investimento da oltre 100 milioni – Vi annuncio che nelle prossime settimane uscirà un bando reginale sulle attività sportive di base da 4.5milioni per dare un po’ di respiro alle tante società emiliano romagnole perché per noi è fondamentale sulla possibilità di praticare attività fisica, sia in termini di benessere fisico, che di presidio del territorio. Senza dimenticare il volano turistico ed economico dei grandi eventi che da anni ospitiamo nella nostra regione”, ha concluso Bonaccini.

Al termine della conferenza di presentazione è stato tagliato il nastro e il pubblico ha potuto visitare l’impianto. All’interno, tra gli applausi, si sono esibiti gli atleti di Azato Karate e le atlete dello Skating Albinea.

LA NUOVA STRUTTURA COMUNALE

La struttura è già operativa da lunedì 13 settembre e sta ospitando le attività scolastiche e quelle delle società sportive.

Per il Comune la riqualificazione e l’ampliamento è stato un importante investimento sullo sport del valore di 2.360.000 euro, di cui 2.110.000 euro di lavori. L’intervento ha goduto di 131mila euro di contributo regionale dal Por Fesr, 500mila euro di contributo regionale dal Fondo sviluppo e coesione e 265mila euro di contributi dal Conto termico Gse.

Edificata negli anni 70, nata come edificio industriale, e successivamente convertita in impianto sportivo, la palestra è stata oggetto di un intervento radicale e profondo che ha garantito il soddisfacimento delle nuove esigenze sotto tre profili: funzionale e di ridistribuzione degli spazi interni; energetico e impiantistico; strutturale.

Per quanto riguarda gli spazi interni è stata potenziata la palestra polifunzionale con una superficie di 870 metri quadrati dedicata a basket, pattinaggio, pallavolo e calcetto, ricavando anche spazi e servizi per l’accoglienza del pubblico, dotandola di una nuova pavimentazione in legno massello galleggiante di altissima qualità, di nuovi canestri a soffitto e di tutte le attrezzature necessarie. È stato traslato uno dei due campi da tennis verso un’estremità della sala per creare una più ampia zona da destinare a palestra fitness, attrezzata con una superficie di 160 metri quadrati. Si è provveduto alla totale demolizione e alla successiva ricostruzione del blocco spogliatoi e servizi per un generale ammodernamento della struttura e l’ottimizzazione del layout distributivo oltre. Questo ha consentito di realizzare un’altra sala da destinare ad attività a corpo libero con una superficie di 130 metri quadrati. È aumentata la dotazione degli spogliatoi, che prevedono 4 aree per le squadre, 2 spogliatoi per istruttori/arbitri, infermeria, locali di servizio e deposito, atrio di ingresso e spazi di distribuzione.

Dal punto di vista energetico l’impianto è stato completamente riqualificato attraverso l’utilizzo di impianti elettrici e meccanici più efficienti, ma soprattutto intervenendo sull’involucro, con la coibentazione delle chiusure verticali e orizzontali tramite materiali e tecnologie compatibili ed efficienti sotto il profilo ambientale, manutentivo e di contenimento dei consumi energetici. Le finestrature sui fronti nord e sud sono state sostituite con nuovi serramenti in alluminio e policarbonato multicamera per garantire una illuminazione omogenea e senza riflessi sui campi da gioco e allo stesso tempo alte prestazioni sotto il profilo termico. È stata completamente rifatta la centrale termica con nuove caldaie. Sono stati sostituiti i vecchi aerotermi, realizzati nuovi impianti idricosanitari negli spogliatoi. Tutto l’impianto di illuminazione è stato rifatto con nuovi proiettori con tecnologia LED. Tutti questi interventi, accompagnati da un’attenta gestione, consentiranno una riduzione dei consumi energetici stimati intorno al 65%.

Inoltre, viste le precedenti condizioni strutturali della struttura, l’intervento lo ha reso adeguato sia rispetto alle norme sismiche, che alle sollecitazioni del vento. L’obbiettivo è stato riclassificare l’edificio come “strategico” garantendone la funzionalità anche in caso di calamità. È stato realizzato un consolidamento generale e diffuso del fabbricato, dalle fondazioni, alla copertura, ai tamponamenti perimetrali. Per quanto riguarda il fabbricato servizi, si è proceduto alla demolizione totale e alla successiva ricostruzione con una struttura prefabbricata in cemento armato.

L’intervento è stato completato con il rifacimento delle reti tecnologiche esterne e delle pavimentazioni, marciapiedi e recinzioni su tutto il perimetro per raccordarsi con le altre strutture sportive esistenti nell’ambito del Circolo Tennis e con i parcheggi di recente realizzazione sul lato nord dell’impianto.

La gestione dell’impianto è assicurata dal Circolo Tennis Albinea, nell’ambito di una concessione recentemente aggiornata e che fa parte di un accordo quadro trentennale di gestione/concessione di tutte le strutture comunali da parte del Circolo Tennis. Il rinnovo della concessione prevede, per i residenti del Comune di Albinea, nuove opportunità di utilizzo sia delle palestre e dei campi da tennis comunali, sia delle altre strutture del Circolo.