Si sporge per fare una foto e precipita: escursionista morto al Corno alle Scale

Due uomini, entrambi residenti ad Imola, impegnati in un’escursione nel comprensorio del Corno alle Scale, hanno deciso di salire la montagna percorrendo il sentiero CAI 337, conosciuto anche col nome di sentiero dei Balzi dell’Ora, percorso impegnativo, caratterizzato da salti di roccia, consigliato ad escursionisti esperti. I due Trekker avevano già percorso diversa strada, quando uno di loro un 29 enne, si è sporto per fare una foto, precipitando per diversi metri. Erano circa le 13.30 quando l’amico ha allertato il 118.

Sul posto è stata inviata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Corno alle Scale che si trovava già in prossimità del Croce del Corno. I tecnici hanno raggiungono in pochi minuti il luogo dell’evento, trovano l’uomo incosciente e privo di polso. Mentre due tecnici hanno iniziato le manovre di R.C.P (rianimazione cardio polmonare), il caposquadra ha attivato l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS. Il massaggio cardiaco è proseguito fino all’arrivo del mezzo di soccorso avanzato che ha sbarcato l’equipe con il verricello, in quanto la zona non è atterrabile, ma purtroppo il medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso. Dopo autorizzazione alla rimozione da parte del Pubblico Ministero, la salma è stata recuperata sempre con il verricello e trasportata nella zona della Polle. Sul posto presenti Carabinieri