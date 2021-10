Il Comune di Carpi propone incontri, laboratori e consulenti per orientarsi dopo la maturità

Quattro appuntamenti rivolti ai maturandi, per aiutarli nella non facile scelta del post-diploma: li organizza l’Assessorato comunale alle politiche giovanili, in collaborazione con le cooperative “Le Macchine Celibi”, che gestisce lo Spazio giovani “Mac’é!”, e “Stars & Cows”, specializzata in ricerca e selezione del personale, orientamento professionale e tutoraggio.

Il ciclo si chiama “Maturandom”, titolo che fonde i termini “maturare” e “random”, parola inglese per indicare la casualità, perché il messaggio dell’iniziativa è invece « dopo la maturità non ti affidare al caso. » Il programma di « supporto alla transizione » prevede: due incontri frontali in presenza, per un massimo di trenta studenti, un laboratorio riservato a quindici giovani e una successiva consulenza individuale per otto corsisti.

Il primo incontro si terrà martedì 26 ottobre (17-19) e verterà sul sistema di istruzione dell’Emilia-Romagna: oltre al lavoro e all’università, spiegano i promotori, ci sono infatti molte occasioni formative professionalizzanti per chi esce dalla maturità e i corsisti di “Maturandom” avranno l’opportunità di scoprirle con un esperto del settore.

Il 9 novembre (stesso orario) si parlerà di orientamento professionale, ovvero ciò che offre il mercato del lavoro a Carpi e dintorni, e di come fare per affacciarsi a questo mondo dopo il diploma o la qualifica.

Il 16 novembre si entrerà ancor più nel vivo con un laboratorio per quindici ragazzi, ai quali un esperto svelerà i “trucchi del mestiere” per redigere un “curriculum vitae” appetibile e affrontare un colloquio di lavoro in modo ideale.

Alla fine del percorso plenario, otto assidui corsisti avranno la possibilità di incontrare un dirigente aziende del territorio per una consulenza personalizzata.

Partecipare a “Maturandom” è gratuito, basta avere la certificazione verde e prenotarsi dalla pagina Facebook o Instagram del “Mac’é!”. L’iniziativa fa parte del progetto “Mac’é lavoro a Carpi”, sostenuto dalla Regione nell’ambito del programma comunale “G.E.A. – Giovani Emancipati Adesso 2019-’21.