Sabato 23 ottobre presentazione dell’Osservatorio Locale del Paesaggio all’Eremo di Bismantova

Sabato 23 ottobre alle ore 10, al Centro Laudato Sì – Eremo della Pietra di Bismantova, sarà presentato ufficialmente l’Osservatorio Locale del Paesaggio dell’Appennino Reggiano, che fa riferimento all’Unione Montana e al suo territorio. L’Osservatorio è uno strumento per comunicare il concetto di paesaggio promosso dall’Unione Europea, ovvero un “interprete del complesso e stratificato rapporto tra natura e cultura”. Un “luogo di scambio” di analisi e conoscenze per comprendere e far fronte alle forti dinamiche trasformatrici dei paesaggi contemporanei. L’Osservatorio è un modo per favorire “lo scambio continuo” di conoscenze e di informazioni tra le comunità locali, i tecnici e gli amministratori, con una particolare attenzione alla sostenibilità; può quindi dare un contributo all’attuazione della legge urbanistica vigente.

L’Osservatorio locale vuole essere un’occasione di conoscenza partecipata ed integrata, capace di coinvolgere tutti i soggetti presenti ed attivi sul territorio in azioni di conoscenza e condivisione che includa le storie di luoghi e comunità, le peculiarità e le vocazioni del territorio, con la capacità di costruire immagini future sostenibili di questi luoghi. Aderisce alla “Rete regionale degli osservatori per il paesaggio” ed è aperto ad associazioni, enti, gruppi di cittadini e a chiunque sia interessato a condividere idee, azioni e il proprio punto di vista sul paesaggio dell’Appennino Reggiano, completamente inserito nella Riserva della Biosfera Unesco.

Dopo gli interventi previsti ci sarà l’inaugurazione della Mostra fotografica “Una finestra sul tempo – Affacciarsi sul paesaggio è come intraprendere un viaggio nel tempo, dove ognuno di noi può ritrovare la propria storia” curata da Alessandra Curotti e Fabrizio Frignani con l’importante collaborazione e contributo delle Associazioni EffetoNotte, Val Tassobbio, Club per l’Unesco di Carpineti e cooperativa di comunità I Briganti di Cerreto. A presentarla saranno gli studenti dell’IIS Mandela, indirizzo Tecnico-Turistico, di Castelnovo ne’ Monti. La mostra fotografica vuole essere l’avvio di un progetto per un osservatorio-archivio-fotografico del territorio dell’Unione. L’evento proseguirà nel pomeriggio, con appuntamento alle ore 15 all’Abazia di Marola (Carpineti) per una passeggiata patrimoniale tra le sorgenti del torrente Tassobbio e il castagneto storico matildico.

Le passeggiate patrimoniali sono concepite da e con chi vive e lavora in un territorio o ha una particolare affinità con esso; sono pensate come intreccio di storie dei partecipanti. Saranno accompagnate da persone che conoscono e si prendono cura del nostro territorio, del Club per l’Unesco di Carpineti, Associazione Val Tassobbio, Associazioni Amici del Castagneto Matildico di Marola, Consorzio Forestale Terre Medio Appennino reggiano (obbligo di Green pass e prenotazione a: osservatoriopaesaggio@unioneappennino.re.it, specificando la partecipazione agli eventi, mattina e/o pomeriggio).