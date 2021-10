Chiuso il cavalcavia di via Casteldebole, termine previsto per i lavori a...

Da alcuni giorni è chiuso il ponte di via Casteldebole, a seguito dell’urto di un veicolo in transito sulla sottostante carreggiata Nord della tangenziale, che venerdì scorso ha danneggiato alcune travi. Dopo le verifiche, si rendono necessari lavori di ripristino. Si stima la riapertura al transito veicolare per la metà di novembre.