Domani modifiche temporanee alla viabilità all’incrocio fra le vie Morbidina e Terracini a Carpi

L’Amministrazione comunale informa che domani, giovedì 21 ottobre, sono previste modifiche alla viabilità nel tratto compreso tra via Morbidina e via Terracini, causa lavori Aimag di allacciamento alla rete idrica in prossimità della rotatoria in costruzione.

In particolare, durante l’intervento verrà istituito il senso unico alternato, con eventuali deviazioni su percorsi alternativi opportunamente segnalati. Le operazioni, che salvo imprevisti si concluderanno in giornata, si svolgeranno indicativamente fra le ore 8:30 e le 18:30.