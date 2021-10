La stagione dell’Herberia di Rubiera prosegue sabato con “I Figli della Frettolosa”

La stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, ideata e promossa da La Corte Ospitale, prosegue il 23 ottobre 2021, alle ore 20, con lo spettacolo I Figli della Frettolosa, della Compagnia Berardi, Casolari. In scena Gianfranco Berardi, Gabriella Casolari, Ludovico D’Agostino, Flavia Neri, Silvia Zaru e il coro di attori non vedenti, ipovedenti e vedenti nato dal laboratorio che si sta svolgendo in questi giorni a Rubiera. Produzione Compagnia Berardi Casolari, Teatro dell’Elfo, Sardegna Teatro, Teatro della Tosse.

I figli della frettolosa è uno spettacolo che affronta il tema della cecità e del significato più ampio che ha oggi la parola “vedere”. In un mondo ipereccitato dal bombardamento di immagini e suoni, che sempre più neutralizzano i nostri sensi forti, vista e udito, l’attenzione dell’individuo è sempre più distante dalla vera conoscenza dell’essere, dell’esistenza.

Il punto di vista qui è allora quello di un cieco, di chi guarda ma non vede, percependo la realtà circostante in modo differente. La cecità è messa in scena allo stesso tempo come esperienza di vita reale, fisica, e come concezione metaforica, sinonimo di una miopia sociale ed esistenziale che ci riguarda in prima persona.

Biglietto intero € 14. Biglietto ridotto socio coop/arci/over 65/docenti/Utl € 12. Biglietto ridotto under 25/studenti universitari € 10. WOW Pacchetto 3 spettacoli: con l’acquisto di un biglietto intero per due spettacoli, il terzo spettacolo è al prezzo di 2 euro. L’abbonamento è nominale e può essere acquistato una sola volta nel corso della stagione.

Il Teatro Herberia è in piazza Gramsci 1/b a Rubiera (RE). La biglietteria del teatro è aperta ogni sera di spettacolo a partire dalle ore 19. Gli spettacoli inizieranno alle ore 20.

È possibile acquistare biglietti e gli abbonamenti presso gli uffici de La Corte Ospitale, in via Fontana 2 a Rubiera (RE). Prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 17, tel. 0522621133, via email biglietteria@corteospitale.org, WhatsApp 3282911077.

Biglietti e abbonamenti disponibili su www.vivaticket.it.

Tutte le informazioni su www.corteospitale.org.