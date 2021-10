Lavori di asfaltatura sulla Sp 4 e altre quattro strade provinciali

La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi sono stati programmati lavori di manutenzione delle pavimentazioni su cinque strade provinciali del reparto Nord, nella Bassa. “Tra queste, la Sp 4, sulla quale contiamo di intervenire nel centro abitato di Rolo e per un tratto di circa un chilometro subito fuori dal centro abitato di Fabbrico”, spiega il consigliere provinciale delegato alle Infrastrutture, Nico Giberti, sottolineando come “questo sia il primo di una serie di interventi che saranno completati il prossimo anno per migliorare e rendere più sicura questa arteria stradale ora molto utilizzata, anche a causa del complesso cantiere in corso a Ponte Vettigano”.

Soddisfatti, per l’avvio dei lavori, i sindaci di Fabbrico e Campagnola, Roberto Ferrari e Alessandro Santachiara: “Si tratta di un’arteria che in questo momento è diventata strategica per le nostra comunità e questo primo lotto di lavori consentirà di mettere in sicurezza, prima dell’inverno, il tratto di Sp 4 maggiormente deteriorato, nell’attesa di completare il prossimo anno il rifacimento della provinciale che collega Fabbrico a Campagnola”, commentano.

Oltre alla Sp 4 saranno interessati dagli interventi di ripristino delle pavimentazioni stradali anche la Sp 2 Tagliata-Reggiolo-Confine Mantova, la Sp 35 Guastalla-ponte Po, la Sp 62R della Cisa tra Tagliata e Guastalla e la Sp 49 Correggio – San Martino in Rio.

Ovviamente – durante le asfaltature, che saranno effettuate tra le 8,30 e le 18 – nei tratti interessati dai lavori si viaggerà a senso unico alternato regolato da movieri con limite di velocità a 30 km/h.