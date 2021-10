Vaccinazioni di prossimità in provincia di Bologna, continua l’offerta di prime dosi con il camper vaccinale a Molinella e Monterenzio

Continua l’offerta vaccinale nei luoghi di vita frequentati dai cittadini anche in provincia, in accordo con le amministrazioni comunali, per offrire la vaccinazione anti-covid ai giovani e a tutti i cittadini non ancora vaccinati.

Domani, giovedì 21 ottobre, dalle 9 alle 14 il camper dell’Azienda USL stazionerà affianco all’Istituto Tecnico Professionale e Commerciale Efrem Nobili, in stradello Carabinieri 2 – non lontano da dove si tiene il mercato settimanale al giovedì – a disposizione non solo degli studenti ma anche di tutti i cittadini che non si sono ancora vaccinati.

Domenica 24 ottobre, invece, il camper sarà attivo a Monterenzio dalle 9 alle 14 presso piazza della Pubblica Assistenza, in via Idice 169/C, anche grazie al sostegno dei volontari sul posto.

In entrambe le occasioni saranno disponibili 140 dosi di Moderna come prime dosi, ad accesso libero, senza prenotazione.