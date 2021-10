Bologna: confezionavano cristalli di metanfetamina in un camper in via Gobetti

Una coppia di fidanzati è stata sorpresa confezionare cristalli di metanfetamina all’interno di un camper parcheggiato in via Piero Gobetti (tipo il prof. di chimica Walter White della serie televisiva Breaking Bad). La scoperta è stata fatta durante una perquisizione, delegata dalla Procura della Repubblica di Bologna, che i Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano hanno eseguito nel camper della coppia, che non sa nulla di chimica ma conosce bene il business della droga considerati i precedenti.

Quando i Carabinieri hanno fatto irruzione, oltre ai due fidanzati e al loro molosso, un cane “American Staffordshire Terrier” addetto al controllo del mezzo, hanno trovato circa 13 grammi di cristalli di metanfetamina, altri frammenti di ecstasy, 10 grammi di hashish e del materiale adatto al confezionamento della sostanza stupefacenti. I due fidanzati, 27enne lui e 37enne lei, italiani, sono stati tratti in arresto e trattenuti in camera di sicurezza. Il cane di grossa taglia è stato affidato dai Carabinieri ad un locale rifugio per animali. Nella mattinata odierna, a seguito della convalida dell’arresto, è stata applicata alla coppia la misura cautelare del divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna, in attesa del processo, rinviato al mese di dicembre.