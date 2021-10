Incidente Interporto, Lepore: “Episodio grave, chiarire subito le circostanze”

“Un episodio grave sul quale è necessario chiarire subito le circostanze”. Così il sindaco Matteo Lepore, appresa la notizia dell’incidente all’Interporto, che ha coinvolto un giovane lavoratore che ha perso la vita.

“Il primo sentimento – continua – è sicuramente quello del cordoglio profondo per una giovane vita spezzata sul posto di lavoro. Vorrei, per questo, esprimere a nome dell’intera città innanzitutto la nostra vicinanza alla famiglia e ai colleghi del giovane Yaya Yafa. È necessario fare quanto prima chiarezza sulle circostanze nel quale si è verificato l’incidente. Ho chiesto a Sergio Lo Giudice, mio capo di Gabinetto in Città metropolitana e delegato al lavoro, di tenermi costantemente aggiornato sugli sviluppi”.