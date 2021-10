Lazio pari senza reti all’Olimpico, 0-0 con il Marsiglia

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio pareggia senza reti in casa contro l’Olympique Marsiglia nella terza giornata di Europa League. I transalpini hanno così interrotto una striscia negativa contro la Lazio sempre vincente nei quattro precedenti e sono rimasti in scia ad un punto di distacco nella corsa alla qualificazione. Prima parte della gara che non ha riservato grossi sussulti e solo dopo la mezzora le due squadre hanno creato occasioni degne di nota. La Lazio ci ha provato due volte in pochi secondi con Luiz Felipe che ha perso il duello con Pau Lopez, ex estremo difensore della Roma che è ancora di proprietà dei giallorossi. Prima un colpo di testa ha chiamato il portiere alla deviazione in corner e poco dopo sugli sviluppi dell’angolo il difensore ci ha riprovato di testa e sulla respinta ha messo il tap-in fuori di poco. Un altro ex romanista, il turco Under anche lui in prestito, ha invece creato l’occasione più nitida per l’OM con un tiro a giro dalla destra che ha chiamato alla smanacciata Strakosha. In avvio di ripresa grande occasione per Immobile: al 6′ un lancio in verticale di Cataldi ha trovato l’attaccante che di collo pieno ha mandato la palla sopra la traversa. Prima del quarto d’ora l’attaccante di Sorrento è andato in gol ma l’arbitro supportato dal Var ha annullato per fuorigioco.

Secondo tempo molto più aperto con squadre stanche e allungate, spazi per occasioni ce ne sono stati ma da una parte Strakosha e dall’altra Pau Lopez hanno fatto buona guardia. E quando non ci ha pensato lo spagnolo del Marsiglia è stata la traversa al 24′ a dire no alla conclusione di Immobile. A tre dal termine occasione finale per Pedro murato con reattività a pochi passi da Pau Lopez.

(ITALPRESS).