Vaccinazioni contro il COVID: Ausl Reggio Emilia invita a presentarsi in orario

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS invita, in particolare i cittadini con prenotazione per la vaccinazione contro il COVID all’ex Ospedale Spallanzani a Reggio Emilia, a presentarsi all’appuntamento in orario, né in anticipo, né in ritardo.

Alla sede reggiana in questi giorni si sono presentati nella fascia oraria 10.00-12.00 diversi cittadini (nella giornata di oggi 17 persone) con appuntamenti al di fuori di questi orari, alcuni con appuntamento al pomeriggio.

La puntualità, in ogni sede vaccinale, è necessaria per evitare il formarsi di inutili code, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle modalità organizzative dell’attività vaccinale.