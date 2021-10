Mirandola, 35enne ferita in incidente nei pressi di San Giacomo Roncole

Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle ore 16.00 nei pressi di San Giacomo Roncole. Un’auto che procedeva in direzione Modena è uscita di strada capovolgendosi nel fossato che costeggia la Strada Statale 12, subito dopo l’abitato della frazione mirandolese.

Immediato l’arrivo sul posto di tre pattuglie della Polizia Locale e dei Carabinieri di Mirandola in supporto, che provvedevano a deviare il traffico, nonché dei Vigili del Fuoco e dell’ambulanza, proveniente dal vicino ospedale mirandolese. Data la dinamica del sinistro con il veicolo ribaltato, si è provveduto a richiedere anche l’intervento dell’elisoccorso da Baggiovara. A condurre il veicolo una ragazza 35enne – F. C. le inziali – soccorsa immediatamente da un cittadino che non ha esitato a tirarla fuori dell’abitacolo, purtroppo anche ferendosi. La ragazza, che non è in pericolo di vita, è stata trasportata per i traumi con l’elisoccorso al nosocomio di Baggiovara, mentre alla persona che l’ha tratta in salvo sono state somministrate cure presso l’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola.

A causa dell’incidente e dei successivi rilievi da parte degli operatori della Polizia Locale del presidio di Mirandola – si sta cercando di capire le dinamiche che hanno portato alla perdita del controllo del veicolo da parte della conducente – la circolazione viaria ha subito rallentamenti.