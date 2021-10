Epilogo sfortunato per il Ducati Lenovo Team a Misano: sia Bagnaia che Miller cadono nel GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna

Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna ha avuto un epilogo sfortunato per i piloti del Ducati Lenovo Team, costretti entrambi al ritiro nella gara disputata questo pomeriggio al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.

Partito dalla pole position accanto a Jack Miller, secondo ieri in qualifica, Pecco Bagnaia era riuscito a mantenersi al comando dopo il via, seguito dal compagno di squadra rimasto in seconda posizione. I due piloti del Ducati Lenovo Team hanno iniziato subito a spingere cercando di guadagnare terreno su Marc Márquez, agguerrito alle loro spalle. Nel corso del quarto giro, Miller è stato però vittima di una scivolata, che ha posto fine anzitempo alla sua gara.

Rimasto solo in testa, Bagnaia ha continuato a spingere riuscendo a creare un piccolo gap sul pilota spagnolo a cinque giri dal termine ma, nel corso della stessa tornata, ha perso l’anteriore alla curva 15 ed è stato costretto al ritiro. A seguito della caduta di Pecco, Fabio Quartararo ha conquistato oggi il titolo iridato MotoGP 2021, mentre il pilota del Ducati Lenovo Team rimane secondo in campionato. Dopo i primi sedici appuntamenti della stagione MotoGP 2021, Jack Miller occupa ora la quinta posizione nella classifica piloti e Ducati mantiene la prima posizione nel Campionato Costruttori, mentre il Ducati Lenovo Team è secondo nella classifica riservata alle squadre.

Il GP di oggi ha visto comunque una Ducati salire sul podio. Enea Bastianini, pilota del team Esponsorama Avintia Racing e già autore del terzo posto nella gara disputata a Misano a settembre, ha conquistato il suo secondo podio in MotoGP, finendo terzo anche quest’oggi. Il pilota collaudatore Michele Pirro, presente a Misano in qualità di wild card, ha chiuso invece dodicesimo la gara dopo essere partito dalla ventiduesima posizione in griglia.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – Ritirato

“Quest’oggi ho dato davvero il massimo per cercare di tenere aperto il campionato, ma purtroppo è andata così. Siamo stati molto competitivi anche questo fine settimana, lottando ancora una volta per la vittoria e sono contento della mia performance di oggi, anche se sono deluso del risultato finale. Faccio i miei complimenti a Fabio: si è meritato questo titolo, che già aveva sfiorato lo scorso anno. Noi continueremo a lavorare per cercare di essere sempre davanti e sicuramente, dopo quest’anno, inizieremo la prossima stagione nuovamente con l’obiettivo di puntare al titolo.”

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team) – Ritirato

“Abbiamo deciso di utilizzare una gomma dura anteriore per la gara, ma probabilmente non si è rivelata la scelta migliore. Verso le 13, il cielo si è rannuvolato e le temperature si sono abbassate molto rispetto a quello che ci aspettavamo. Alla curva 8 ero piuttosto vicino a Pecco: ho frenato forte e forse questo potrebbe aver influito sulla temperatura della gomma davanti. Quando sono arrivato alla curva 15, ho perso l’anteriore e non ho potuto fare nulla per evitare la scivolata. Sono molto dispiaciuto, sia per me che per la squadra, ma come sempre abbiamo dato davvero il massimo tutto il weekend. Ora cerchiamo di voltare pagina e cercare di chiudere bene questa stagione”.

Michele Pirro (#51 Ducati Lenovo Team) – 12°

“La mia gara è stata compromessa dalla qualifica di ieri, perciò l’obiettivo principale oggi era riuscire a rimontare più posizioni possibili. Sono davvero dispiaciuto per la caduta di Jack e Pecco, perché sicuramente non era così che speravamo di terminare questo fine settimana, ma abbiamo davvero dato il massimo. Il campionato piloti è ormai chiuso, ma siamo consapevoli di essere forti e di avere il potenziale per poterci riprovare il prossimo anno. Ringrazio tutti i ragazzi del Ducati Test Team per il loro lavoro e tutti i tifosi che sono venuti a sostenerci in pista durante questo fine settimana”.

I piloti del Ducati Lenovo Team torneranno in pista dal 5 al 7 novembre sull’Autodromo Internacional do Algarve di Portimão per disputare il Gran Premio do Algarve, diciassettesimo appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2021.