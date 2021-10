Pallacanestro: terza uscita stagionale dolce per l’Emil Gas Scandiano

Dopo due brucianti sconfitte in extremis, la terza uscita stagionale di C Silver è dolce per l’Emil Gas Scandiano, la cui furia si infrange sulla malcapitata Omega Basket che nulla può contro la determinazione della squadra di Baroni, che le concede solo 11 punti in tutto il primo tempo per poi tentare di allungare ulteriormente nella ripresa e chiudere in totale controllo. Nel finale i bolognesi provano a ridurre leggermente il gap, varcando quota 40 ad 1’ dalla fine. Da segnalare in casa scandianese l’esordio di Morgotti ed i 20 punti a testa per Astolfi e Levinskis.

EMIL GAS SCANDIANO-OMEGA BASKET 81-43

PALLACANESTRO SCANDIANO: Astolfi 20, Belli 8, Caiti, Corradini, Di Micco 2, Fikri 4, Fntanili 7, Levinskis 20, Morgotti 4, Taddei 7, Zamparelli 9. All. Baroni.

OMEGA BASKET: Conidi, Mazzoli ne, Torricelli F. 2, Ballini 2, Malagoli 18, Torricelli R. 9, Ceccolini, Salsini 4, Rizzatti 6, Tazzara, Bianchini 2. All. Espa.

Arbitri: Buresta e Picardo di Bologna.

Note: parziali 11-6, 35-11, 57-26.