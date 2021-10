Migliaia di persone in Piazza Maggiore a Bologna per protestare contro l’affossamento del Ddl Zan in Senato. Cartelli e striscioni di fronte alla basilica di San Petronio: i manifestanti si sono ritrovati per far sentire la propria voce nello stesso giorno in cui il sindaco¬† Lepore ha fatto esporre una bandiera arcobaleno dal palazzo comunale che si affaccia sulla piazza.