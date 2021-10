E’ giallo sulla morte di una donna 72enne a Gaggio Montano

E’ un giallo la morte di una donna di 72 anni, trovata cadavere √® nella tarda serata di ieri in una abitazione a Gaggio Montano. Il figlio l’ha trovata morta riversa a terra nella seconda casa dove la madre andava ogni tanto. Sarebbero alcune ferite sul corpo della donna a destare sospetti sulla sua morte. E’ un giallo la morte di una donna di 72 anni, trovata cadavere √® nella tarda serata di ieri in una abitazione a Gaggio Montano. Il figlio l’ha trovata morta riversa a terra nella seconda casa dove la madre andava ogni tanto. Sarebbero alcune ferite sul corpo della donna a destare sospetti sulla sua morte.

Non sono stati accertati segni di effrazione o di scasso e la porta dell’abitazione era aperta. La casa era in ordine. Sul cadavere non ci sarebbero segni evidenti di una morte violenta ma piccole ferite che la donna aveva nella parte bassa del corpo che hanno allarmato i carabinieri.