Basket, sofferta vittoria per Bmr Basket 2000

Bmr Basket 2000 si conferma imbattuta in casa superando al PalaRegnani i Baskers Forlimpopoli. Dopo un primo quarto equilibrato, il buon funzionamento dell’asse play-pivot tra Magini e Sprude permette ai padroni di casa di toccare il +9 poco prima dell’intervallo.

La ripresa si apre con le polveri bagnate da ambo le parti: la Bmr firma il 37-22 con l’ottavo punto personale di Magni, mentre al 25’ gli ospiti trovano il primo canestro del secondo tempo con una tripla di Benedetti, immediatamente puniti da un canestro da sotto di Sprude. La Bmr fatica ad attaccare la zona romagnola e, al 30’, la contesa è ancora aperta, col tabellone che recita 43-34. Il quarto periodo vede Forlimpopoli tornare a -3, affidandosi alla classe senza età del due volte campione italiano Rombaldonie alle conclusioni pesanti di Bendetti; a proposito di canestri dai 6,75, quello di Magni per il 52-46 è ossigeno puro, mentre quello di Ricci vale il 52-51 a 1’50” dalla sirena e costringe Diacci al time out. A 34” dalla fine Rombaldoni fallisce il canestro del sorpasso, poi commette fallo su Germani, mandando il capitano in lunetta, che fa 1/2, poi proprio sulla sirena Donati impatta a quota 53. Nell’overtime la mossa decisiva la fa il tecnico dei padroni di casa scegliendo il doppio lungo: Dias lo ripaga con 4 punti consecutivi che valgono il 61-59, poi dalla linea della carità è Magini a mettere due possessi di distacco tra le squadre, prima del canestro finale di Longagnani.

BMR BASKET 2000-BASKERS FORLIMPOPOLI 65-59 dts

BMR BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Magini 2, Longagnani 12, Sprude 8, Pini 5, Paparella ne, La Rocca ne, Magni 13, Germani 9, Coslovi 5, Dias 8, Fontanelli, Longoni ne. All. Diacci.

BASKERS FORLIMPOPOLI: Benedetti 11, Brighi 5, Torelli, Donati 14, Bracci 3, Vandi 8, Ricci 5, Rombaldoni 4, Semprini 9, Gorini, Piazza. All. Agnoletti.

Arbitri: Di Marco e Bravo di Ferrara.

Note: parziali 15-11, 31-22, 43-34, 53-53.