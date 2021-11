Raccolta differenziata a Bologna, Carta Smeraldo al Quartiere San Donato-San Vitale

Mercoledì 3 novembre inizia la distribuzione della Carta Smeraldo ai 17 mila cittadini e alle 1.800 attività dell’area San Donato del Quartiere San Donato-San Vitale: i tutor di Hera si recheranno a casa degli intestatari della Tari per consegnare due copie della tessera che servirà ad aprire il cassonetto della raccolta indifferenziata. I nuovi cassonetti, circa 220 in tutto, saranno collocati progressivamente a partire dal 13 dicembre.

Dal 3 novembre inoltre inizierà la sostituzione dei circa 260 cassonetti nella zona San Vitale, dove la distribuzione della tessera è iniziata il 13 settembre per 20 mila cittadini e 2.200 attività.

Il nuovo cassonetto è costituito da un cassetto da 30 litri che si apre automaticamente avvicinando la Carta Smeraldo al display. Una volta inserito il sacchetto di rifiuti indifferenziati, basta schiacciare il pedale per richiudere il cassetto. Grazie alla tessera che apre e al pedale che chiude, non è necessario toccare il cassonetto. Oltre che con la Carta Smeraldo, il cassonetto si potrà aprire anche con lo smartphone (Android) utilizzando l’app gratuita “Il Rifiutologo” https://www.gruppohera.it/clienti/casa/rifiutologo/328.html.

Tutte le informazioni sulla consegna della Carta Smeraldo sono contenute in una lettera che in questi giorni viene recapitata ai residenti del quartiere San Donato-San Vitale.

La Carta Smeraldo viene consegnata progressivamente a tutti gli intestatari della Tari del Comune di Bologna: al momento serve solo per aprire il cassonetto dell’indifferenziata e non comporta alcuna variazione della Tari. In futuro, come previsto dalla legge regionale, permetterà di calcolare la Tari anche sulla base della reale produzione di rifiuti indifferenziati, garantendo così maggiore equità. L’obiettivo è aumentare la raccolta differenziata, ridurre i rifiuti e salvaguardare l’ambiente. La Carta Smeraldo è già attiva in tutto il centro storico e nei quartieri Savena, Santo Stefano e Porto-Saragozza.

Le modalità di consegna

Sono 50 i tutor di Hera che portano a domicilio la tessera: ad ogni intestatario della Tari saranno consegnate due tessere per aprire il cassonetto della raccolta indifferenziata, il codice per l’app e l’opuscolo informativo. Gli informatori hanno il tesserino nominativo, la pettorina gialla e non chiedono mai né di entrare in casa né denaro (la tessera è gratuita).

Per sapere se chi suona alla porta è davvero una persona incaricata da Hera basta chiamare il Servizio Clienti Hera al numero verde gratuito 800 999 500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

Ecosportello

Gli informatori passano tre volte in orari diversi e, se non trovano nessuno, al terzo passaggio a vuoto lasciano nella buchetta della posta un avviso: la carta a quel punto potrà essere ritirata direttamente all’Ecosportello.

Per la zona San Vitale dal 3 novembre all’11 dicembre sarà aperto l’Ecosportello presso il Servizio sociale di comunità in via Grassetti 4 (ex via Rimesse 1/13, orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, sabato dalle 8.30 alle 13.30) per informare e consegnare le tessere a chi non è stato trovato in casa. Sarà presente anche personale dell’Ufficio tassa rifiuti, per chi deve regolarizzare la propria posizione Tari (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30). Dal 13 dicembre chi non ha ritirato ancora la carta può rivolgersi all’Ufficio tassa rifiuti https://www.comune.bologna.it/luoghi/ufficio-tassa-rifiuti senza appuntamento.

Per la zona San Donato l’Ecosportello sarà aperto dal 13 dicembre 2021 al 20 gennaio 2022 presso la sede del Quartiere in piazza Spadolini 7 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, sabato dalle 8.30 alle 13.30), per informare e consegnare le tessere a chi non è stato trovato in casa. Sarà presente anche personale dell’Ufficio tassa rifiuti per chi deve regolarizzare la propria posizione Tari (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 ). Dal 21 gennaio chi non ha ritirato ancora la carta può rivolgersi all’Ufficio tassa rifiuti https://www.comune.bologna.it/luoghi/ufficio-tassa-rifiuti senza appuntamento.

Deleghe per il ritiro della Carta Smeraldo

La Carta Smeraldo può essere consegnata solo all’intestatario della Tari oppure a un familiare o convivente residente nella stessa abitazione. È possibile però delegare un’altra persona a ritirarla sia al momento dell’arrivo dell’informatore a casa, sia in un secondo momento all’Ecosportello. Per questo nelle buchette degli utenti domestici e non domestici del San Donato-San Vitale viene distribuita una lettera con le informazioni principali sulla consegna della Carta Smeraldo e i moduli per il ritiro da parte di familiari e residenti conviventi oppure persone diverse, per esempio un vicino di casa.

La Carta Smeraldo virtuale

La Carta Smeraldo virtuale, che va attivata attraverso l’app “Il Rifiutologo”, è disponibile per ora sugli smartphone con Android (versione 4.4 o superiore). Una volta attivata la carta virtuale, sarà possibile aprire il cassonetto avvicinando lo smartphone all’area dove normalmente viene messa la tessera fisica, senza bisogno di aprire l’app.

Nuovo servizio raccolta piccoli ingombranti al San Donato-San Vitale

Come avvenuto negli altri quartieri già raggiunti dalla carta Smeraldo, anche al San Donato-San Vitale i cittadini possono portare i piccoli rifiuti ingombranti e le piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in due punti diversi del quartiere.

Il mezzo di raccolta di questi materiali è a disposizione:

– dal 9 novembre 2021 il martedì dalle 9 alle 13 in via Rimesse davanti al civico 15;

– dal 18 dicembre 2021 il sabato dalle 15 alle 19 in via Vezza angolo via del Lavoro.

I dati sulla raccolta differenziata e il commento dell’assessore Borsari

La percentuale di raccolta differenziata raggiunta a Bologna a fine dicembre 2020 si attestava al 55% mentre a giugno 2021 è salita al 57%.

“Si tratta di un piccolo aumento – è il commento dell’assessore Simone Borsari – che ci conferma che la strada è quella giusta. La riuscita della raccolta differenziata passerà anche dal suo successo in questo importante quartiere della città. Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini, consapevoli che si tratta di un cambiamento parziale delle loro abitudini di vita che può però contribuire ad un obiettivo di sostenibilità ambientale importante per tutta la comunità cittadina; ed offriamo il massimo impegno, in stretto contatto con Hera, per risolvere le eventuali criticità che si dovessero presentare”.

Comune e Hera contro gli abbandoni

Si ricorda che l’abbandono dei rifiuti è sanzionabile per legge e degradante per l’ambiente circostante. Chi abbandona i rifiuti su suolo pubblico e chi li conferisce in maniera errata rischia una sanzione da 100 a 600 euro.

Il fenomeno dell’abbandono si contrasta anche con il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti, garantito da Hera, che ritira gratuitamente a domicilio per le utenze domestiche i rifiuti che non possono essere facilmente trasportati alle stazioni ecologiche (per esempio mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli, lavatrici, lavastoviglie, forni, frigoriferi).

Per prenotare il ritiro basta chiamare il numero verde gratuito del Servizio Clienti Hera (800 999 500) e fissare l’appuntamento.