GP Brembo dell’Algarve: Bagnaia conquista la sua quinta pole position consecutiva in MotoGP

Per la seconda volta consecutiva e la quarta in questa stagione saranno i piloti del Ducati Lenovo Team a partire davanti a tutti nella gara in programma domani all’Autodromo Internacional do Algarve di Portimão (Portogallo). Grazie ad un giro veloce in 1:38.725, Pecco Bagnaia ha infatti ottenuto il nuovo record del circuito ed un’altra sensazionale pole position davanti a Jack Miller.

Dopo aver chiuso in prima posizione la FP3 e aver dimostrato di avere un ritmo molto veloce chiudendo primo anche la FP4, Pecco ha continuato a dominare anche in qualifica, assicurandosi la sua quinta pole position consecutiva in MotoGP. Per il pilota italiano si tratterà anche dell’undicesima volta in cui partirà dalla prima fila in gara quest’anno.

Anche Jack Miller ha potuto confermare la sua ottima forma a Portimão conquistando la partenza dalla seconda posizione in griglia per la seconda volta consecutiva e la quinta in questa stagione. Quarto al termine della FP3, il pilota australiano ha avuto accesso diretto insieme a Bagnaia alla Q2, durante la quale ha saputo sfruttare bene la sua ultima gomma morbida a disposizione, chiudendo con un giro veloce in 1:38.839, a 104 millesimi dal compagno di squadra.