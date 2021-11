Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 7 novembre

Nuvoloso al primo mattino con piogge sparse, sul settore centro-orientale. Nel pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso con locali schiarite. In tarda serata piogge sparse sul settore emiliano. Temperature minime senza grosse variazioni di rilievo, comprese tra 6 e 9 dei settori emiliani e 9/12 gradi di quelli romagnoli. Massime in lieve flessione con valori compresi tra 12 e 14 gradi. Venti deboli- moderati da nord-est. Mare inizialmente mosso con moto ondoso in attenuazione sino a divenire poco mosso.