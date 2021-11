“Non chiamatemi artista” con Riccardo Zanotti, Federico Dragogna e Giorgio Pesenti venerdì al Celebrazioni

Venerdì 12 novembre, alle ore 18.00, il late-afternoon show Non chiamatemi artista, vedrà sul palco del Teatro Celebrazioni alcuni tra gli artisti più interessanti del panorama musicale nazionale, Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari), Federico Dragogna (Ministri) e Giorgio Pesenti (ISIDE).

I tre metteranno a disposizione le loro storie e le loro esperienze in un confronto speciale e senza filtri con il pubblico. Sarà, dunque, un’occasione per avvicinarsi con nuove prospettive e da nuovi punti di vista a tre protagonisti che hanno contribuito in maniera determinante al successo delle loro band. E non solo. Per chi vorrà, il microfono sarà aperto: un momento davvero per tutti, un talk-show all’americana in cui confrontarsi e interagire.

La partecipazione all’evento è gratuita previa prenotazione obbligatoria su Eventbrite attraverso questo link https://bit.ly/nonchiamatemiartistaeventbrite.

Riccardo Zanotti è uno dei Pinguini Tattici Nucleari, uno dei progetti rivelazione degli ultimi anni e podio di Sanremo 2020 che ha collezionato, con l’ultimo album “Fuori Dall’Hype” e con l’EP “Ahia!”, un incredibile numero di tripli e doppi Dischi di Platino e moltissimi Platino e Oro.

Federico Dragogna, autore e chitarra dei Ministri, con 6 album e oltre 600 concerti in Italia e in Europa, ha all’attivo un’intensa carriera come autore, compositore, musicista e produttore, dopo essersi occupato di organizzazione e comunicazione per locali, festival e concerti.

Giorgio Pesenti, giovane producer e autore, fa parte del collettivo ISIDE (progetto selezionato da Spotify Radar 2020), in cui confluiscono diverse influenze e immaginari che uniscono elettronica, pop e indie rock in una proposta artistica emozionante.