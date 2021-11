San Benedetto Val di Sambro mette in piazza i suoi prodotti

Riparte venerdì 12 novembre il mercato contadino di San Benedetto Val di Sambro e riprende con una novità. La Giunta comunale, infatti, con la delibera n. 86 del 22.10.2021, ha approvato il regolamento per il funzionamento del mercato contadino che ha l’obiettivo di diventare appuntamento stabile per tutta la comunità ed il comprensorio circostante.

L’interesse dell’Amministrazione è quello di istituire e regolamentare la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli dei loro prodotti agroalimentari locali e tradizionali. Unico requisito necessario per partecipare è che le aziende siano operanti nel territorio comunale di San Benedetto Val di Sambro o nei comuni confinanti. Lo scopo, infatti, è la valorizzazione del territorio e delle attività agricole che vi operano.

Un progetto questo che ha avuto l’appoggio delle associazioni di categoria come Cia e Coldiretti con le quali il Comune, ormai da diverso tempo, ha avviato un lavoro congiunto.

Tutti i venerdì, dunque, dalle 8:00 alle 13:00, nella piazza di San Benedetto Val di Sambro si svolge l’iniziativa organizzata dalle aziende agricole del territorio con il supporto e patrocinio del Comune, Coldiretti e CIA. Sarà un mercato a km 0 nel quale le aziende del territorio venderanno la loro merce e che vedrà come protagonisti assoluti i tanti e genuini prodotti nati dall’amore della nostra terra e dei nostri agricoltori.

Simone Querzola, consigliere comunale di San Benedetto Val di Sambro, tra i promotori attivi del progetto e dell’edizione estiva del mercato contadino, ha dichiarato: “Un territorio cresce in maniera positiva ed armoniosa quando riesce a creare, attirare e mantenere al suo interno quelle forze necessarie per uno sviluppo sostenibile. Un territorio come il nostro, ricco di storia e di tradizioni, è ancora più rappresentato e valorizzato se mette al centro coloro che il territorio lo vivono quotidianamente attraverso il loro lavoro: gli imprenditori agricoli”.

Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro ha spiegato che: “Dopo la positiva esperienza estiva, il mercato vuole dunque puntare a diventare stabile e per questo, dopo l’approvazione del regolamento, da venerdì 12 novembre partirà questa nuova rassegna per la quale ringrazio Simone Querzola e gli uffici comunali, le aziende che hanno collaborato alla stesura del regolamento e che parteciperanno, e con loro le associazioni di categoria con le quali stiamo lavorando bene al fine di tutelare l’attività e la produzione agricola dei nostri territori”.