Bonaccini e Muzzarelli insieme per il Balsamico Tradizionale

L’annuale pranzo di S. Martino è stata un’importante occasione per ribadire il progetto più ambizioso della Consorteria di Spilamberto: “Vorremmo vedere il Balsamico diventare patrimonio Unesco ed essere riconosciuto come bene culturale immateriale dell’umanità. La candidatura è stata presentata, ora è fondamentale la collaborazione delle istituzioni” ha sottolineato il Gran Maesto Maurizio Fini.

La risposta è stata immediata, con l’appoggio incondizionato del sindaco di Modena Muzzarelli e quello del governatore Stefano Bonaccini, che hanno partecipato al pranzo: “Il Balsamico Tradizionale è un prodotto secolare e strordinario, che impreziosisce il paniere di ben 44 prodotti igp e dop che collocano la nostra regione al primo posto in Europa per numero di prodotti di qualità straordinaria e certificata. Modena peraltro, dopo quella di Parma, è la secondo provincia italiana per volume economico di igp e dop. Confermo il sostegno pieno della Regione Emilia-Romagna alla candidatura Unesco del Balsamico quale bene immateriale – assicura Bonaccini – Proprio giovedì scorso ho fatto presente all’Ambasciatore italiano presso l’Unione Europea Benassi e ai Commisari europei Schmit e Gentiloni la necessità che le istituzioni europee tutelino l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Reggio Emilia dop e l’Aceto Balsamico di Modena igp, minacciato da una legge della Slovenia che sdoganerebbe falsi balsamici”.

In questa occasione sono stati nominati 3 nuovi Maestri Assaggiatori e 12 Assaggiatori a cui ora gli spettano diritti e doveri del nuovo incarico, come il compito di accompagnare la crescita degli aspiranti Allievi assaggiatori nel percorso di degustazione; alcuni di loro contribuiscono anche a certificare, presso la Camera di Commercio, il rispetto dei canoni per la produzione di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop.

Ecco i nomi delle persone che hanno ricevuto il diploma rilasciato dalla Camera di Commercio di Modena. I tre nuovi Maestri Assaggiatori sono: Mauro Gabrielli, Marco Stanzani, Paolo Greco. I 12 nuovi Assaggiatori sono: Gaudenzio Ascari, Olange Berselli, Maura Biancani, Andrea Cavani, Gianfranco Cavatton, Lorena Lena, Massimiliano Maccari, Fabio Messori, Pietro Montemarano, Alberta Paltrinieri, Giuseppe Vincenzo Pedrazzi, Marco Rosi.