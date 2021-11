Giornate della lettura ad alta voce nelle scuole di Guastalla per tutta la settimana

Da stamattina e per tutta la settimana la Biblioteca comunale di Palazzo Frattini collabora con la Scuola Primaria dell’Istituto comprensivo “F.Gonzaga” nel progetto nazionale Libriamoci https://libriamoci.cepell.it/II/ Giornate della lettura ad alta voce nelle scuole.

Alla sua ottava edizione, la campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, in Italia e all’estero, dal 15 al 20 novembre 2021 invita a ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, sia in presenza che online, volte a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere. L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione è da sempre quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura

Sono 15 le classi che hanno aderito al progetto nazionale e hanno chiesto la collaborazione della biblioteca comunale guastallese che ospita gli alunni negli ambienti di piazza Garibaldi ai quali offre letture ad alta voce proposte dalle bibliotecarie.