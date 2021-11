Ancora inspiegabili le cause che hanno portato un uomo ad uccidere la madre 71enne. E’ successo a Modena in via dei Manzini, in zona Fratelli Rosselli. L’uomo, 48 anni, dopo aver ucciso la madre avrebbe allertato la Polizia confessando il delitto. Quando vigili del fuoco e 118 hanno aperto la porta dell’abitazione hanno rinvenuto il cadavere della donna. Sul posto, stamane, la Squadra Mobile, la polizia Scientifica e il magistrato di turno.