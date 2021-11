Basta femminicidi! Venerdì sera presidio dei cittadini

Venerdì 19 novembre, alle 19:00 in piazza Garibaldi (piazza Piccola), presidio dei cittadini sassolesi contro la violenza familiare: una candela contro il femminicidio.

Nel mondo ogni giorno 137 donne sono uccise per mano del partner o di un familiare. In Italia, nel solo 2021, sono già state uccise più di 100 donne. Il 25 novembre sarà la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

̀ .

Il comune di Sassuolo ha messo a disposizione il Fondo di solidarietà città di Sassuolo per le donazioni a favore della minore sopravvissuta: Iban IT 27 T 02008 67019 000100984467 causale del versamento “sostegno minore via Manin”.