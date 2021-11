Vignola, si cercano nuovi componenti per il Tavolo di negoziazione permanente

Un video per arrivare anche a chi, fino ad ora, non aveva mai sentito parlare di partecipazione civica e un avviso pubblico per la ricerca di cittadini che vogliano impegnarsi in prima persona. L’Amministrazione di Vignola e i componenti del Tavolo di negoziazione permanente promuovono gli strumenti di partecipazione e democrazia diretta già previsti dal Regolamento comunale.

Innanzitutto c’è tempo fino a lunedì 22 novembre per manifestare la propria disponibilità a fare parte del Tavolo di negoziazione permanente: si tratta di un gruppo informale di cittadini, istituito ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sugli Istituti di Partecipazione e di Democrazia Diretta del Comune di Vignola, a cui viene affidato il compito di promuovere la conoscenza e la fruizione degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta. Possono presentare domanda i cittadini vignolesi iscritti alle liste elettorali, gli stranieri e gli apolidi residenti a Vignola, che abbiano compiuto i 16 anni di età. I dettagli dell’Avviso pubblico e il modulo per aderire si trovano sul sito www.partecipattiva.it.

“In un momento in cui sembra prevalere la disaffezione verso la cosa pubblica, a Vignola abbiamo deciso di dare un ulteriore impulso alla partecipazione dei cittadini – conferma l’assessore alla Partecipazione Mauro Smeraldi – Nel nostro primo anno di attività abbiamo promosso un percorso di Bilancio partecipativo che riproporremo anche il prossimo anno e un percorso civico di partecipazione al progetto di rigenerazione integrata della stazione dei treni e dell’ex mercato ortofrutticolo. Abbiamo sempre lavorato in collaborazione con i componenti del Tavolo di negoziazione permanente che ringrazio per l’impegno e la passione civica dimostrata. Ora auspichiamo che più cittadini vogliano impegnarsi in prima persona per contribuire a far conoscere gli strumenti di partecipazione che esistono e che sono a disposizione di tutti coloro che abbiano proposte utili per la città”.

“Proprio per provare a raggiungere un pubblico più vasto – spiega il referente del Tavolo di negoziazione permanente Giuseppe Grandi – abbiamo lavorato alla realizzazione di un video che faremo girare sui social dal titolo “I gruppi Facebook nella vita reale”. Il progetto ha preso le mosse nel luglio del 2020, ma poi la diffusione del Covid ci aveva rallentato nella fase delle riprese. Questa estate, abbiamo ripreso in mano il progetto e ora siamo pronti per il lancio. Ringrazio la società Cinedelirium che ha messo a disposizione le proprie competenze tecniche per permetterci di realizzare un prodotto audiovisivo con un linguaggio ironico e un tono di registro solo apparentemente leggero, adatto a promuovere un messaggio istituzionale sui social. L’auspicio è che chi lo veda possa cogliere le opportunità che gli strumenti di partecipazione offrono ai cittadini”. Il video “I gruppi Facebook nella vita reale” è visibile sul sito www.partecipattiva.it e sulla pagina Youtube del Comune di Vignola.

Per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere al Servizio Democrazia e Partecipazione del Comune di Vignola. Email: partecipazione@comune.vignola.mo.it. Tel 059.777506