Covid, Ausl Bologna: “Al via da lunedì 22 novembre le prenotazioni delle terze dosi per i 40-59enni”

Al via lunedì 22 novembre le prenotazioni delle terze dosi per i soggetti con età compresa tra i 40 e i 59 anni, come da indicazioni della Regione. I primi posti per la somministrazione della dose booster per questa fascia di età saranno disponibili a partire da giovedì 25 novembre.

L’offerta sarà progressivamente implementata in base al numero di persone che, nel corso delle prossime settimane, matureranno i 6 mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale primario (180 giorni dall’ultima dose di vaccino anticovid) al fine di ridurre il tempo che intercorre tra la prenotazione e la somministrazione della terza dose. La prenotazione potrà avvenire attraverso i consueti canali: gli sportelli CUP, il numero verde 800 884888 (lun-ven: 7.30-17.30, sab: 7.30-12.30), CUPWEB (www.cupweb.it), il Fascicolo Sanitario Elettronico, APP ER-Salute.