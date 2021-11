Hockey Rotellistica Scandianese, inizia la stagione femminile con la Coppa Italia

Dopo poco meno di due mesi in cui le ragazze si sono cimentate solo in campionati maschili (girone B della Coppa Italia di serie B e under 17 regionale), inizia ufficialmente la stagione femminile. Tanto è passato da quel 26 settembre, data del debutto in serie B, utile per le atlete della Rotellistica per fare una importante esperienza che le ha portate a crescere in maniera evidente. Ora è tutto pronto per l’inizio della stagione femminile con i gironi per la qualificazione di Coppa Italia.

La Rotellistica Scandianese è inserita nel girone B con il Roller Matera e l’ultima nata in Italia: la formazione toscana del Forte Versilia Roller.

Il Debutto per le giallonere del presidente Ganassi è previsto per domenica mattina 21 Novembre, alle ore 11,00 presso l’arcostruttura di Scandiano.

L’impegno non sarà dei più semplici visto che a far visita alle ragazze Scandianesi saranno le campionesse Italiane in carica del Roller Matera le quali, non bastasse come palmares, si sono ulteriormente rinforzate con l’arrivo dell’azzurra Francesca Maniero, della promessa lombarda Alessia Villa e la neo laureata Campionessa di Argentina Mili Yacanto.

In casa Scandianese si è lavorato con grande impegno già da fine agosto per farsi trovare pronti a questo appuntamento e il primo obbiettivo è sicuramente quello di ben figurare davanti al proprio pubblico e giocare una bella partita al cospetto delle scudettate nazionali.

Qualche problema di infermeria per il Mister Barbieri poiché Valeria Calia sta riprendendosi dall’infortunio al piede destro, Alice Montoni ha un versamento all’altezza del pollice della mano destra e Chiara Pisati soffre di una tendinite anche lei alla mano.

In ogni caso tutte stanno continuando a prepararsi per non mancare all’appuntamento.

Tutto bene per il resto del gruppo galvanizzato anche dalla convocazione per i raduni di selezione della nazionale under 17 di Sophia Ferrarini e Anna Berti, le due atlete quindicenni della rosa a disposizione della formazione reggiana.

In preparazione alla partita di domenica per le “ragazze della rotellistica” ci sarà anche l’ultimo impegno di Coppa Italia di serie B previsto per sabato 20 novembre, alle ore 17,00, sempre sulla propria pista a Scandiano contro il Roller Lodi.

Con questa partita la Rotellistica Scandianese chiuderà il proprio girone di Coppa Italia.

Questa la probabile formazione che Sabato Affronterà il Roller Lodi: Greta Ganassi (V. Cap) e Chiara Pisati fra i pali mentre gli esterni saranno Giada Martino (Cap), Hasna Belmkhair, Valeria Calia, Sophia Ferrarini, Alice Montoni, Anna Berti, Michael Giardina e Francesco Castaldi.

All. Massimo Barbieri

Questa invece la formazione tutta femminile per la partita di domenica 21 novembre che affronterà le campionesse d’Italia:

Greta Ganassi (V. Cap) e Chiara Pisati fra i pali mentre gli esterni saranno Giada Martino (Cap), Hasna Belmkhair, Valeria Calia, Sophia Ferrarini, Alice Montoni, Anna Berti, Alice Pontrelli.

All. Massimo Barbieri