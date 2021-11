Il Colonnello Santovito in visita alla Compagnia carabinieri di San Lazzaro di Savena

Il Colonnello Santovito in visita alla Compagnia carabinieri di San Lazzaro di...

Questa mattina, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, Colonnello Rodolfo Santovito, ha visitato la Compagnia Carabinieri di San Lazzaro di Savena. Il Colonnello Santovito è stato ricevuto dal Comandante di Compagnia, Maggiore Giulio Presutti e dai Comandanti delle Stazioni Carabinieri presenti sul territorio di competenza: San Lazzaro di Savena, Granarolo Emilia, Castenaso, Ozzano Emilia, Pianoro, Monterenzio, Loiano e Monghidoro, cui ha rivolto parole di ringraziamento per l’impegno profuso quotidianamente da tutti i militari nell’assolvimento dei propri doveri in favore della collettività, sottolineando l’importanza della Stazione Carabinieri quale presidio fondamentale dell’Arma in una comunità, massima espressione delle funzioni di ascolto e di rassicurazione sociale sulla quali la nostra Istituzione è fondata.

Il Colonnello Santovito ha incontrato anche i Sindaci dei territori compresi nella giurisdizione della Compagnia Carabinieri di San Lazzaro di Savena e nell’occasione, è emersa la conferma di un’ottima e consolidata collaborazione istituzionale tra l’Arma dei Carabinieri e le Amministrazioni Comunali, nell’ottica di un impegno della Benemerita in piena sinergia con il territorio di riferimento così ampio ed in continua espansione, demografica ed economica.