Generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sui rilievi; molto nuvoloso o coperto per nubi basse o nebbie in pianura e lungo le valli appenniniche, in temporaneo attenuazione durante le ore centrali della giornata. Temperature in lieve diminuzione, con valori minimi intorno a 8/9 gradi e valori massimi tra 11 e 12 gradi. Venti deboli variabili. Mare quasi calmo.

(Arpae)