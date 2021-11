Consegnata al Sindaco Matteo Lepore una piantina di Ficus macrophylla subsp. columnaris

il Colonnello Aldo Terzi, in qualità di Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna, ha consegnato, all’interno del cortile d’onore di Palazzo d’Accursio, al Sindaco Matteo Lepore della Città Metropolitana e Capoluogo di Provincia l’ Albero di Falcone ossia una piantina di Ficus macrophylla subsp. columnaris che l’Arma dei Carabinieri attraverso i Reparti biodiversità e forestale ha ottenuto dalle gemme della pianta storica, simbolo del riscatto civile contro le mafie della città di Palermo, posta all’ingresso di quella che fu l’abitazione del magistrato Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morvillo.

La consegna è avvenuta in contemporanea in tutta Italia nelle città capoluogo, nelle scuole e in alcuni luoghi simbolo della lotta alla mafia come il cortile del carcere dell’Ucciardone in Palermo così da realizzare un bosco diffuso della legalità.

L’intervento del Comandante Aldo Terzi ha delineato la storia della giornata degli alberi nella nostra provincia evidenziando come la prima festa nazionale degli alberi in Italia si tenne nel 1899 proprio a Castiglione dei Pepoli in provincia di Bologna.

Nella mattinata di lunedì 22 in occasione della Giornata nazionale degli Alberi e nell’ambito del progetto “Un Albero per il Futuro” promosso dal Ministero per la transizione ecologica congiuntamente ai Reparti Carabinieri Forestali e della Biodiversità, i Comandanti delle stazioni CC forestali consegneranno a docenti ed alunni di otto scuole della provincia di Bologna una ventina di piantine forestali prodotte dai vivai dei reparti biodiversità di Pieve Santo Stefano; dopo un momento formativo le piante forestali verranno messe a dimora nei cortili delle scuole. Saranno interessate scuole materne, elementari e medie di Imola, Monterenzio, Castiglione dei Pepoli, Valsamoggia, Vergato, Gaggio Montano e infine di Bologna: qui presso le scuole Futura di Via Tintoretto i carabinieri forestali metteranno a dimora una farnia alla presenza di Daniele Ara assessore all’Educazione Ambientale del comune di Bologna e del Comandante del Gruppo CC Forestale di Bologna.